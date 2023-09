Turnover al comando provinciale: volti nuovi in campo a tutela della sicurezza pubblica

Come succede nel mercato estivo del calcio, anche il mondo dell'Arma si muove sul fronte degli avvicendamenti. L'obiettivo di fondo resta comunque invariato: garantire professionalità e competenze in tutti i presidi militari nazionali a tutela della collettività. Tempo di turnover al comando provinciale dei carabinieri di via Rismondo a Padova. In questi primi giorni di settembre, ci saranno avvicendamenti tra gli ufficiali.

Il ritorno di Zampolli

Il tenente colonnello Giovanni Garrasi, comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dal 2016 lascerà l’incarico per andare ad assumere una posizione di staff nell’ambito dell’ufficio OAIO del comando interregionale “Vittorio Veneto” in Prato della Valle. Sotto la sua guida il Nucleo Investigativo ha condotto importanti indagini come quella relativa all’operazione Camaleonte con la quale è stato inflitto un duro colpo alle infiltrazioni di “ndrangheta” nella provincia padovana, con particolare riguardo all’inquinamento del sistema economico mediante infiltrazione nelle aziende. Numerosi sono stati inoltre i gravi fatti di sangue, tutti brillantemente e rapidamente risolti, tra gli ultimi si annoverano l’omicidio di Mattia Caruso per mano della sua compagna avvenuto a settembre 2022, e più recentemente quello di Albert Deda lo scorso luglio, i cui presunti autori sono stati catturati mentre tentavano di espatriare e per ultimo l’omicidio di Anouar El Gouttaya consumato il 28 agosto a Pernumia, il cui presunto responsabile è stato individuato e rintracciato nel giro di poche ore grazie ad un lavoro sinergico fra i militari del Nucleo Investigativo e quelli della Compagnia di Abano Terme. Al suo posto subentrerà il maggiore Enrico Zampolli, proveniente dalla Compagnia di Castelfranco Veneto e che già in passato ha prestato servizio alle dipendenze del comando provinciale di Padova quale comandante della Compagnia di Piove di Sacco.

Una donna al comando della Compagnia di Padova

Il maggiore Martino Della Corte, comandante della Compagnia di Padova giunto in città nel 2019, si trasferirà a Genova dove assumerà l’oneroso incarico di comandante del Nucleo Investigativo. L’ufficiale, in questi anni caratterizzati anche dalla complessa gestione delle restrizioni connesse alla pandemia COVID-19, ha svolto con impegno e riconosciuta professionalità il proprio delicato ruolo, garantendo grazie al capillare presidio delle stazioni dipendenti, vicinanza alla popolazione e la fondamentale opera di prossimità al cittadino. Al suo posto, arriverà il maggiore Stefania Riscolo proveniente dalla Compagnia di Acireale (Catania).

Da Cagliari ecco Zarillo

Il capitano Greta Gentili, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova, qui giunta a gennaio del 2022, lascerà l’incarico per andare a comandare la Compagnia di Eboli (Salerno). In qualità di responsabile delle attività di coordinamento svolte dalla centrale operativa, investigative della sezione operativa e di pronto intervento della sezione Radiomobile ha affrontato situazioni di emergenza spesso complesse e non sempre di facile gestione, ultima in ordine temporale quella che il 14 luglio scorso ha visto coinvolto una pattuglia del Radiomobile, il cui capo equipaggio è stato gravemente ferito durante un intervento per mano di un cittadino albanese poi deceduto a seguito dei colpi di arma da fuoco esplosi dal collega. Rilevante anche l’attività di educazione alla legalità svolta negli istituti scolastici del territorio. Tante sono state le conferenze rivolte agli studenti su tematiche di vivo interesse per i giovani quali il rispetto dell’ambiente e del paesaggio, il bullismo e il cyber bullismo, crimini d’odio, droga, alcool, violenza di genere e tutela dei minori. Grande successo ha avuto poi la prima edizione del concorso sulla legalità, nato in sinergia tra il comando provinciale di Padova e l’ufficio ambito Territoriale – ufficio scolastico per il Veneto concluso con la premiazione dei lavori presentati dagli studenti delle 170 scuole partecipanti presso l’auditorium dell’istituto Modigliani di Padova. Il capitano Greta Gentili sarà avvicendato dal tenente Antonio Zarillo proveniente dal IX Battaglione Sardegna di Cagliari.