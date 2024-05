Offende i carabinieri che soccorrono una persona in difficoltà: denunciato

Vedono una persona a terra e si fermano per prestargli soccorso. Contestualmente dalla parte opposta della strada vengono offesi da uno sconosciuto che in un secondo momento si rifiuta di essere identificato. E' successo tutto il giorno del primo maggio in via Dei Colli a Padova. Nei guai è finito un uomo di 57 anni residente a Selvazzano, già noto alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

I fatti risalgono alla serata del primo maggio quando una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Padova, durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via dei Colli ha notato una persona a terra e si è fermata per sincerarsi di cosa fosse accaduto e per prestare soccorso. Nel frattempo al di là della strada, all’esterno di un bar un uomo, senza apparente motivo, ha proferito parole ingiuriose nei confronti del personale in divisa. I carabinieri, al termine del loro intervento, si sono presentati al bar per identificare la persona che poco prima li aveva offesi, ma alla richiesta dei militari di fornire un documento d’identità, il 57enne è andato in escandescenza e ha opposto attiva resistenza al fine di sottrarsi al controllo. A quel punto è stato prontamente bloccato e identificato. Il denunciato dovrà rispondere del suo gesto all'autorità giudiziaria. E' stato denunciato per rifiuto d’indicazione sulla propria identità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.