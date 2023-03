ll giallo del Bacchiglione: ucciso con dieci coltellate dopo una strenua difesa

Un tunisino di 40 anni di cui ancora non si conosce l'identità è stato assassinato con una decina di coltellate che l'hanno attinto su più parti del corpo. E' questo il responso del medico legale che nell'immediatezza dei fatti, ieri, 5 marzo, ha ispezionato il corpo notato da un passante lungo l'argine del Bacchiglione all'altezza del lungargine Buschetto. Siamo in un lembo di terra a cavallo tra Brusegana e Voltabrusegana proprio in prossimità dell'aeroporto.

Inutile difesa

Dalle ferite notate sul suo corpo, è apparso chiaro agli investigatori della Questura e allo stesso medico legale che la vittima abbia tentato una strenua difesa, ma alla fine sia caduto sotto i colpi del suo assassino. Resta da capire ancora se l'omicidio sia avvenuto proprio nell'area arginale e poi il corpo sia stato gettato in acqua, oppure il l'aggressione sia avvenuta altrove e il cadavere del quarantenne tunisino sia stato portato sull'argine e gettato nel Bacchiglione già morto in un secondo momento.

Ipotesi investigative

Gli inquirenti sarebbero concentrati su due piste: quella della prostituzione maschile e quella del regolamento di conti per affari illeciti legati al mondo degli stupefacenti. Per fare chiarezza su questo decisivo aspetto e aprire l'attività per giungere al colpevole o ai colpevoli dell'agguato, sarà fondamentale quanto prima dare un nome ed un cognome alla vittima che al momento si trova all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Domani nel frattempo il pubblico ministero titolare delle indagini, Sergio Dini, conferirà l'incarico per l'autopsia che chiarirà definitivamente le cause che hanno portato al decesso dello straniero. Per la sua identificazione sono in corso i rilievi dattiloscopici che andranno a comparare le impronte digitali della vittima con quelle presenti nella banca dati delle forze dell'ordine.