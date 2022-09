Omicidio Mattia, fermata la fidanzata Valentina Boscaro

Svolta clamorosa nelle indagini sull'omicidio di Mattia Caruso, il trentenne di Albignasego, trovato in fin di vita dai soccorritori domenica poco prima di mezzanotte in un piazzale di sosta lungo via Colli Euganei.

La fidanzata

Il lavoro enorme svolto dall'arma dei carabinieri in stretta collaborazione con la Procura ha gettato ombre pesanti a carico della fidanzata della vittima, Valentina Boscaro di 31 anni. Oggi, 29 settembre, la donna è stata prelevata dal suo domicilio e portata in caserma. E' accusata di omicidio volontario. Il suo alibi dell'uomo mascherato che si era defilato in tutta fretta dal parcheggio del locale di Torreglia non ha retto. A rendere lacunosa la vicenda anche il fatto che nel parcheggio del locale dove in un primo momento si ipotizzava fosse avvenuto l'accoltellamento mortale, non sono state trovate tracce di sangue.

Il movente

Ancora tutto da chiarire il movente dell'omicidio, ma è chiaro che tra i due fidanzati potrebbe essere scoppiata una furibonda lite e la donna potrebbe aver perso la testa fino ad infierire nei confronti del suo fidanzato. Una storia choc che per quattro giorni ha tenuto la gente con il fiato sospeso, alla luce del fatto che fin dall'immediatezza dei fatti era apparso difficile che uno sconosciuto avesse ammazzato Mattia senza lasciare alcuna traccia di sè,