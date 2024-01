Omicidio Cecchettin: un pool di esperti per ricostruire quanto avvenuto

Il 18 gennaio saranno passati due mesi da quando è stato arrestato Filippo Turetta, 22 anni di Torreglia, assassino di Giulia Cecchettin. L'indagati su trova recluso nel carcere di Montorio Veronese dopo essere stato catturato alle porte di Lipsia in Germania ed estradato in Italia. Giovedì 18 gennaio entrerà nel vivo l'attività investigativa tesa a produrre tutti gli elementi utili a ricostruire nel dettaglio l'omicidio. Le perizie, assegnate dalla Procura di Venezia riguarderanno principalmente l'analisi degli oggetti sequestrati in auto a Turetta al momento del fermo in Germania. A cominciare dal suo computer con il quale teneva monitorata l'attività dei carabinieri in Italia e le indagini sull'omicidio. Fondamentali poi saranno le analisi sul sangue rinvenuto sulla sua Grande Punto, oggi sotto sequestrato ed in possesso dei Ris di Parma.

Un pool di esperti

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Andrea Petroni. Lo stesso darà incarico al colonnello Giampietro Lago dei Ris di Parma di lavorare sulle tracce rinvenute sulla Grande Punto. Al maresciallo Gibin è stato assegnato l'incarico per la perizia informatica sul pc di Turetta e su tutti i dispositivi elettronici del reo confesso. La difesa dei legali di Turetta si presenta molto complicata alla luce degli elementi che in questi mesi gli investigatori hanno raccolto. Ad oggi l'ex pallavolista di Torreglia è accusato di omicidio e sequestro di persona, con l'aggravante della passata relazione affettiva con la vittima. Il dettaglio decisivo dell'attività investigativa è legato alla possibile premeditazione con la quale Turetta potrebbe aver agito. Se verrà confermato che il giorno dell'omicidio il ventiduenne è uscito di casa con le idee chiare del suo progetto criminale, inevitabile potrebbe scaturirne la richiesta di ergastolo a suo carico. La difesa di Turetta, conscia di questo concreto rischio, sarebbe pronta anche a chiedere la perizia psichiatrica sul suo assistito.

Il dramma di Giulia

Giulia Cecchettin è stata straziata dalla mano omicida del suo ex fidanzato pochi giorni prima di diventare dottoressa. La proclamazione era infatti programmata per il 17 novembre. Un traguardo che Filippo vedeva con un sentimento di rabbia e dolore, visto che il suo percorso di studi non gli aveva permesso di coronare il traguardo in contemporanea con Giulia. In un contesto di dolore, rabbia e tristezza, l'unico sorriso su questa vicenda è dettato dal fatto che il 2 febbraio la famiglia Cecchettin riceverà la laurea di Giulia, come promesso dalla rettrice dell'università di Padova, Daniela Mapelli.