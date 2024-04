Quel messaggio spedito all'amico: «La affogo nel laghetto»

Spuntano nuovi dettagli agghiaccianti legati all'omicidio di Mattia Caruso ucciso dalla compagna Valentina Boscaro con una coltellata al cuore. Proprio quest'ultima, la mamma di 32 anni attualmente in carcere, sarà il 30 maggio davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello per tentare una nuova disperata difesa. Ad oggi è condannata a 24 anni di reclusione. La donna sarà difesa dagli avvocati Alberto Berardi e Renzo Fogliata, che stanno preparando la difesa per la loro assistita. Tra i dettagli emersi negli ultimi giorni e che saranno sviluppati il 30 maggio, si evidenziano alcuni messaggi telefonici nei quali Caruso avrebbe minacciato la compagna e fotografie che riporterebbero il volto della trentaduenne tumefatto per le botte ricevute.

Il messaggio di morte

A tenere banco tra le carte nelle mani dei difensori di Valentina Boscaro ci sarebbe un messaggio telefonico nel quale la sera dell'omicidio Caruso mentre stava andando con la compagna al locale Laghi di Sant'Antonio di Montegrotto ad un suo amico avrebbe scritto: “...Secondo te non è perfetto per affogarla stasera? L’affogo io nel laghetto fra...è tutta la scusa di portarla a ballare fra...la voglio affogare l’amore mio...gli faccio assaggiare il centro del laghetto...”. I legali della trentaduenne il prossimo 30 maggio cercheranno di avvalorare la tesi della legittima difesa, partendo dalla tesi che prima Caruso l'avrebbe minacciata di affogarla e poi sarebbe ripartito dal locale al volante della Mercedes di lei a folle velocità creando paura e apprensione all'indagata.