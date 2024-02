Operatore ecologico trova un chilo di hashish e chiama la polizia locale

Ieri mattina, primo febbraio, durante il consueto controllo del territorio operato dalle unità cinofile antidroga della Polizia Locale nei rioni cittadini di Padova, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa il personale si è recato nell'area verde attigua alla Porta Santa Croce. La segnalazione è stata fatta da un operatore ecologico che, durante lo svolgimento della sua attività, ha notato la presenza di alcuni strani involucri in stato di abbandono occultati sotto a delle masserizie. Sul posto la pattuglia della Polizia Locale dell’unità cinofila ha rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente; la stessa alla successiva verifica tramite narcotest è risultata essere hashish, per un quantitativo complessivo superiore ai mille grammi. La droga è stata trovata suddivisa in più panetti contenuti in sacchetti di nylon, occultati in modo che non potesse essere ritrovata da persone estranee al “traffico”. Considerato il quantitativo recuperato e le modalità di occultamento, si ha indubbio motivo di ritenere che la sostanza fosse destinata ad essere ulteriormente frazionata per la successiva cessione a potenziali assuntori. Dalla vendita al dettaglio il pusher avrebbe potuto ricavare quasi 15mila euro. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a patavina.

Il commento

L'assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina ha riferito: «Si tratta uno dei sequestri più consistenti operati in un singolo intervento dalle nostre. unità cinofile. Sono soddisfatto dei risultati quotidiani che la Polizia Locale anche grazie alle unità cinofile sta ottenendo nell'ambito del contrasto allo spaccio ed al consumo di strada. Per questa amministrazione comunale tale attività continua ad essere una priorità. Ricordo - ha concluso - che è in fase di addestramento la quinta unità cinofila antidroga del nostro nucleo, il cui conduttore è una giovane agente molto motivata, che auspico possa essere pienamente operativa entro l'inizio della prossima estate».