Emergenza West Nile, altri due focolai a Padova

Non accenna a fermarsi l'emergenza West Nile a Padova. E' stata firmata un'ordinanza per l'attività di disinfestazione che si svolgerà domani 23 agosto 2022 e il giorno 24. Questo intervento d'urgenza si è reso necessario alla luce di due nuovi focolai riscontrati in città. Oggi l'Ulss 6 Euganea ha comunicato al Settore Ambiente e Territorio del comune di Padova, il manifestarsi di altri due ulteriori casi di West Nile trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens, in residenti e domiciliati nel comune euganeo. Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto, attraverso i Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, il sindaco Sergio Giordani ha emesso la necessaria ordinanza. Le aree interessate dalla disinfestazione saranno quelle di via Pinali e via Longon.