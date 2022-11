La Polizia rafforza ulteriormente la sicurezza all'interno dell'ospedale

«L’ospedale deve essere un luogo sicuro». Il direttore generale dell’Azienda Ospedale - Università Padova, Giuseppe Dal Ben ha ricevuto, questa mattina 8 novembre, in direzione generale, il questore di Padova Antonio Sbordone per fare il punto della situazione sulla sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.

L'incontro

Rinnovando la stretta collaborazione tra le due Istituzioni, si è convenuto sull’importanza di garantire il regolare svolgimento delle attività di chi lavora e di tutelare i pazienti che accedono ai reparti o agli ambulatori e anche i loro familiari. Al tempo stesso si è ribadita l’importanza della presenza di un presidio di sicurezza, a fianco del Pronto Soccorso, che svolga una funzione di sostanziale deterrenza e prevenzione in un luogo in cui quotidianamente passano centinaia di persone. Un incontro, dunque, cordiale e costruttivo. Con la volontà di vedersi nuovamente per mantenere forte l’attenzione sul tema.