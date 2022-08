Trovato senza vita a due passi dal Sert, indaga la Polizia

Sarebbe stato ucciso da un'overdose il ragazzo di 24 anni residente in provincia di Rovigo rinvenuto oggi, 3 agosto 2022 attorno alle 11 nella zona dell'ospedale dei Colli. Da quanto si è appreso la vittima sarebbe stata rinvenuta all'interno dei bagni chimici che si trovano nel parcheggio della struttura ospedaliera. L'attività d'indagine è portata avanti dagli agenti della sezione Volanti della Questura che hanno effettuato il primo sopralluogo. Non distante dal corpo del ventiquattrenne è stata rinvenuta una siringa. Sarà comunque l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Nel frattempo da una indagine esterna della salma, non sono stati ravvisati segni di violenza sul ventiquattrenne.