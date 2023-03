Precipita con parapendio, sessantanovenne salvato da una pianta

Sfiorata la tragedia in provincia di Vicenza. Uno sportivo padovano ha concluso senza danni una brutta avventura che l'ha visto protagonistia in una giornata di sport a cielo aperto. Attorno alle 15 di sabato, il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un pilota di parapendio precipitato sotto Monte Caina e rimasto sospeso con la vela tra i rami di una pianta a circa 10 metri da terra.

Cosa è successo

Sul posto, a mille metri di quota, come riporta Vicenza today, oltre a una squadra di soccorritori, si è portato anche l'elicottero di Verona emergenza, che ha calato con un verricello il tecnico di elisoccorso. Dopo aver liberato il sessantanovenne di Padova - fortunatamente illeso - dai vincoli della vela e del paracadute di emergenza e averlo assicurato a sé, il tecnico lo ha recuperato sempre con il verricello. L'uomo è stato quindi depositato nella zona di atterraggio di Borso del Grappa.