Un volo nel vuoto dal park: muore un trentunenne

Tragedia oggi 25 aprile a Padova. Nelle prime ore della mattinata qualcuno ha rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo nel piazzale del park multipiano di via Annibale da Bassano. Immediato l'allarme al 118, ma quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti per l'uomo non c'era più nulla da fare e l'unica cosa possibile è stata constatarne l'avvenuto decesso. Ancora da stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, di una caduta accidentale, o vi sia la responsabilità di terzi sui tragici fatti. Sta di fatto che il corpo della vittima è caduto nel vuoto per diversi metri ed è stato ritrovato in una pozza di sangue.

Cosa è successo

Le indagini sono curate dai carabinieri. La vittima è padovana e ha 31 anni. Dai primi riscontri raccolti le ferite rinvenute sul suo corpo non sarebbero compatibili con la caduta nel vuoto. Il pubblico ministero di turno, messo al corrente della vicenda, deciderà già nella giornata odierna per l'autopsia per ricostruire le cause del decesso e gli ultimi istanti di vita del trentunenne. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale di Padova e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.