La Prefettura "blinda" il Santo e tutti gli obiettivi sensibili per Pasqua

Sarà una Pasqua "blindata" quella che attende i padovani e i turisti che sono pronti ad invadere la città del Santo per le vacanze. Il prefetto Raffaele Grassi ha presieduto oggi, 5 aprile, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il questore, un rappresentante del Comando provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Padova. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti delle specialità della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale.

Il piano sicurezza

Nel corso dell’incontro il prefetto ha delineato il Piano di controllo del territorio calibrato per le prossime festività pasquali, nel corso delle quali si prevede il consueto incremento di presenze nelle località turistiche e nei luoghi di svolgimento delle cerimonie religiose. Il Piano, che sarà attuato dal questore Antonio Sbordone con proprie ordinanze e vedrà il coinvolgimento, oltre che della Polizia di Stato, dell’Arma e della Guardia di Finanza, anche delle Polizie locali, ha la finalità di garantire lo svolgimento delle festività in una cornice di sicurezza e serenità. Con l’occasione sono stati rafforzati i dispositivi di vigilanza aventi ad oggetto gli obiettivi sensibili della provincia, con una particolare attenzione riservata ai luoghi di culto e ai siti di interesse turistico.

Obiettivi sensibili

Mirate attività di controllo sono state previste per i luoghi oggetto di maggiore aggregazione di persone, soprattutto in occasione delle festività, quali centri commerciali, esercizi pubblici, strutture ricettive e centri storici cittadini nonché, atteso il considerevole numero di persone in viaggio, stazioni ferroviarie e dei trasporti pubblici. Più in generale è stata incrementata, anche attraverso il monitoraggio del web, l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, suscettibile di incremento in considerazione della maggiore circolazione di persone.