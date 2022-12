Passaporto: la Questura al servizio del cittadino

Al fine di consentire ai cittadini padovani di pianificare al meglio i propri impegni per i quali si richiede il rilascio del passaporto, la Questura comunica che il 5 gennaio 2023 sarà visualizzabile l’agenda online con nuovi appuntamenti a partire dal 5 maggio 2023. Sarà necessario prenotarsi sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it e fissare un appuntamento, per ogni persona che richiede il passaporto. Qualora l’appuntamento fissato non sia compatibile con le proprie esigenze di partenza per

motivi di lavoro, studio, salute o sport, si chiede di inviare una mail allegando una richiesta motivata rilasciata, a seconda della motivazione, dal proprio datore di lavoro, o dalla scuola, o dal medico, o dalla società sportiva. Nella mail dovrà essere indicato anche un recapito telefonico della persona interessata al rilascio del passaporto.

Come comunicare

La mail dovrà essere inoltrata al nuovo indirizzo: dipps157.00n0@pecps.poliziadistato.it Nell’ambito dell’intenso lavoro svolto da personale dell’Ufficio Passaporti della Questura, lo sforzo è costante per consentire a tutti di potersi attenere ai propri programmi di viaggio. E’ il caso di una coppia che ha prenotato il viaggio per andare in Scozia, dimenticando tuttavia che per recarsi nel territorio scozzese è necessario il passaporto. A distanza di una settimana dalla data prevista per il volo, richiedono un appuntamento in via d’urgenza con l’ufficio passaporti, seguendo la procedura più volte illustrata e diffusa agli utenti. Gli operatori dell’Ufficio Passaporti, come in tutte le situazioni di urgenza che vengono quotidianamente segnalate, dopo il disbrigo delle pratiche necessarie al rilascio, consegnano il passaporto in tempo utile così consentendo alla coppia di recarsi il giorno dopo in aeroporto per recarsi in Scozia.