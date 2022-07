Con la patente revocata, "brillo" e con il figlio violento al fianco: pioggia di denunce

Al volante di un'auto senza averne gli opportuni requisiti. Ieri notte, 11 luglio in via Pontevigodarzere a Padova i carabinieri della Radiomobile hanno fermato una vettura per un controllo occasionale. Ebbene, al volante è stato identificato un uomo di 44 anni di Catania che è subito apparso alterato. Al suo fianco il figlio di 27 anni, anch'egli piuttosto nervoso. Dagli accertamenti effettuati attraverso la centrale operativa del 112 i militari dell'Arma hanno appreso che il conducente guidava pur avendo la patente revocata. Quando gli è stato chiesto di sottoporsi all'alcoltest, quest'ultimo si è rifiutato. Comportamento questo che secondo il Codice della strada si configura come un'ammissione di colpa. Vedendo il padre in difficoltà il figlio ventisettenne, invece di scendere a miti consigli ha cominciato ad inveire e ad ostacolare l'operato dei carabinieri e questo comportamento gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Suo padre è stato invece denunciato per guida in stato d'ebbrezza e sanzionato per essersi messo al volante pur avendo la patente revocata.