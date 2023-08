"Penna pistola" sul Regionale, capostazione rischia la vita

Il 6 luglio scorso una passeggera del treno regionale della tratta Piacenza-Milano, durante la sosta alla stazione di Lodi, ha avvisato il capotreno della presenza a bordo di un sacchetto abbandonato. Recuperato il contenitore, al suo interno è stato rinvenuto un portafoglio, dei documenti di identità, un telefono cellulare, ed altri oggetti fra cui una “penna in metallo”. Dovendo proseguire nel servizio, il capotreno ha riposto il tutto nel proprio borsello, custodendolo per l'intera giornata di lavoro. A tarda sera, terminato il servizio nella stazione di Parma, e rientrato a Bologna, prima di recarsi alla Polizia Ferroviaria per consegnare quanto rinvenuto, l’uomo ha deciso di controllare nuovamente il contenuto del sacchetto. Questa volta, nel manipolare ciò che a prima vista gli era apparsa essere una "penna", ha finito con l’azionarne inconsapevolmente una leva in metallo, così provocando l’esplosione di un colpo e la fuoriuscita di un’ogiva, rimanendone illeso solo per pura casualità.

Gli accertamenti

Gli accertamenti di polizia svolti dal personale della Polfer, finalizzati a risalire a chi aveva potuto abbandonare o aveva dimenticato il borsello in questione non hanno portato ad individuare nessuno, se non a confermare l’identità dei titolari dei? documenti rinvenuti all’interno del portafogli. Di quest’ultimo e dei rimanenti oggetti rinvenuti, fatta eccezione per la “penna”, ne è stato denunciato lo smarrimento appena qualche giorno prima, a Rimini, da un ventottenne di origini pugliesi residente a Padova, persona con solo qualche precedente di polizia per reati contro il patrimonio. Messi al corrente dei fatti i poliziotti della Squadra Mobile di Padova, ritenendo che presso l’abitazione di quest’ultimo uomo potessero esistere armi e munizioni abusivamente detenute, hanno deciso di procedere ad una perquisizione di iniziativa.

La svolta

All’esito dell’atto, all’interno dell’abitazione di Padova, ieri 31 luglio, occultata nell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto una seconda “penna-pistola” clandestina, anch’essa con un colpo in canna e sette proiettili cal. 22. Composta da un cilindro di metallo assemblato con un meccanismo a scatto e una canna dove è possibile collocare i proiettili, la “penna” in questione è stata evidentemente progettata per espellere proiettili, idonea all'azione di sparo, particolarmente insidiosa, oltre che micidiale. Il ventottenne è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato pure per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. Della vicenda è stata messa al corrente l'autorità giudiziaria, che deciderà sulla convalida dell’arresto e del sequestro dell’intero materiale e le Procure interessate dall’incidente occorso a bordo del treno regionale, verranno adesso avviate ulteriori indagini tese a risalire all’origine dell’arma. La “penna-pistola” è uno dei tanti gadget da fuoco che sempre più frequentemente vengono sequestrati dalla forze dell’ordine. Maggiormente diffuse risultano nelle città del sud, ove da anni vengono utilizzate anche da soggetti legati alla malavita locale. Non si ha notizia di colpi messi a segno con questo tipo di arma nella provincia di Padova, tuttavia si sospetta un principio di diffusione anche nelle nostre zone.