Permesso di soggiorno: patto d'acciaio per snellire le tempistiche

Giovedì 19 gennaio il personale della Polizia di Stato dell'ufficio Immigrazione ha tenuto un incontro formativo dedicato ai rappresentanti e ai volontari dell'associazione Migranti onlus che prestato la loro opera agli sportelli dei centri di informazione e servizi per immigrati (Sir), impegnati a supportare i cittadini extracomunitari nella preparazione e completa compilazione delle richieste per i permessi di soggiorno.

Perfetta sinergia

La collaborazione tra la Questura di Padova e questi enti si basa su un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2017, finalizzato a migliorare le condizioni di accesso all’ufficio immigrazione attraverso corrette e complete informazioni ed un efficiente servizio di assistenza. Il procedimento amministrativo che porta al rilascio del permesso di soggiorno è una procedura complessa, nel corso della quale devono essere valutati molteplici aspetti. La corretta e completa compilazione delle richieste è il primo presupposto per il rapido rilascio del permesso di soggiorno. Richieste incomplete o carenti inevitabilmente fanno allungare i tempi per vie delle necessarie integrazioni. Per questi motivi l’assistenza prestata dalle organizzazioni della rete Sir è utilissima, consentendo di evitare le ulteriori convocazioni.

L'elenco delle associazioni

1) ASSOCIAZIONE MIGRANTI ONLUS - via Astichello, 18 Padova

ufficio.migranti@gmail.com

whatsapp 366 8742918

2) ACLI - Padova via Buonarotti, 62 Padova

immigrazione.padova@patronato.acli.it

3) CGIL - via Longhin, 117

immigrazione@cgilpadova.it

4) CISL - Passeggiata del Carmine, 4 Padova

p adova@inas.it

5) UIL - via Bramante, 26

padova@uilsubareapdro.it