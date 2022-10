Identificati gli aggressori del professionista: sono due ventenni

Le indagini sul pestaggio al direttore della Clinica Ginecologica dell'Azienda ospedaliera Roberto Tozzi hanno dato gli esiti sperati. Nei guai sono finiti due ventenni residenti a Noventa Padovana

Le indagini

L'attività d'indagine è coordinata dal pubblico ministero Benedetto Roberti. L'aggressore è stato denunciato per lesioni volontarie. Si tratta di un operaio serbo bosniaco. Se la caverà con una denuncia per favoreggiamento l'amico italiano coetaneo che è rimasto seduto alla guida. In concorso invece la coppia rischia anche la denuncia per omissione di soccorso.

I fatti

La brutale aggressione al professionista, che ha rimediato 40 giorni di prognosi è avvenuta sabato 15 ottobre alle 22,30 all'altezza di via Berchet. Secondo il racconto dei due ragazzi il cinquantunenne Roberto Tozzi avrebbe tagliato la strada all'auto costringendo il conducente ad una manovra azzardata per evitare di investirlo. Di qui la violenza, le botte e il ricovero in ospedale. La scena è accaduta davanti a numerosi testimoni che sono riusciti ad annotarsi la targa dell'auto degli aggressori. Questo ha consentito alla Polizia di arrivare in breve tempo ai due amici. Ora i ventenni rischiano di finire a processo, mentre, fortunatamente, a poco a poco il professionista si sta riprendendo dalle ferite e dalle contusioni patite.