Aggredito e picchiato per strada: paura per un noto professionista

Aggredito in via Trieste a Padova mentre si reca in monopattino a prendere la figlia che tornava da una partita di hockey. E' successo sabato 15 ottobre alle 22,30. La vittima dell'inspiegabile pestaggio è Roberto Tozzi, 51 anni, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Padova e direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell'Azienda Ospedale Università di Padova, vero e proprio luminare nel campo dell'oncologia ginecologica.

I fatti

Secondo quanto ricostruito la vittima aveva preso un monopattino elettrico del Comune e stava percorrendo appunto via Trieste. Giunto alla rotonda all'incrocio con via Berchet, è stato affiancato da un auto con a bordo due persone. Senza un motivo valido i due hanno iniziato ad offendere ed inveire contro il cinquantunenne che ha pensato bene di proseguire la sua marcia senza dare confidenza agli sconosciuti. Ad un tratto però i due occupanti dell'auto con una manovra azzardata hanno superato il monopattino e l'hanno di fatto bloccato. Uno dei due, probabilmente il passeggero, è sceso dal mezzo e l'ha picchiato a sangue. Poi la fuga in auto.

Testimoni

Più persone hanno assistito alla scena e questo ha consentito alla polizia di raccogliere nell'immediatezza dei fatti importanti informazioni sugli aggressori. Nei guai è finito un cittadino albanese che dopo essere stato individuato è stato denunciato. Non si conoscevano il professionista e l'indagato, questo fa ipotizzare che la lite furibonda in strada sia nata per futili motivi. Sta di fatto che dopo le botte Roberto Tozzi è caduto sull'asfalto svenuto per riprendersi solo una volta giunta l'ambulanza.

Conseguenze

Sabato sera Tozzi è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Maxillofacciale e Otorino dove è uscito soltanto ieri con una prognosi di 40 giorni. Nel volto porta ancora i segni del pestaggio e la paura per un episodio che a questo punto poteva avere conseguenze ancora più serie. Ha diversi punti di sutura vicino all'occhio che gli lasceranno cicatrici visibili, un orecchio nero, la frattura dell'osso zigomatico, ma è potuto tornare a casa dalla sua famiglia che è la cosa più importante.