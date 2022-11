Petardi accatastati in mezzo a materiale infiammabile: scatta il sequestro

Botti di Capodanno, trucchi e giocattoli. Negli ultimi giorni, a cavallo tra il 7 e il 14 novembre la Guardia di Finanza ha messo a segno numerosi sequestri che hanno avuto come obiettivo primario quello di salvaguardare la salute degli utilizzatori finali della merce. Due le ditte oggetto dei controlli in via Vigonovese nella zona industriale di Padova.

I numeri

Sono stati sequestrati 1,2 tonnellate di articoli pirotecnici, stoccati in violazione delle norme di sicurezza, un milione di cosmetici e 10mila giocattoli, per irregolarità in materia di etichettatura. L’operazione, condotta in distinti momenti dai Baschi Verdi, trae origine da una capillare attività info investigativa svolta sul territorio provinciale, che ha consentito di individuare presso la zona industriale di Padova due società dedite al commercio all’ingrosso di merce varia e, soprattutto, di ingenti quantità di articoli pirotecnici importati in vista delle prossime festività di fine anno.

Le denunce

Sono state rinvenuti numerosi fuochi d’artificio che, seppur fabbricati e importati regolarmente, sono risultati stoccati in commistione con altro materiale altamente infiammabile e in maniera non conforme alle prescrizioni e cautele imposte dalla normativa vigente. Per queste violazioni, accertate anche mediante un’immediata ispezione dei luoghi da parte dei Vigili del Fuoco di Padova, i titolari degli esercizi controllati, entrambi cinesi, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per i reati di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e commercio abusivo di materie esplodenti. Durante l'accesso sono stati rinvenuti, inoltre, prodotti per la cosmesi, messi in commercio omettendo le informazioni minime per i consumatori e neppure le avvertenze e le indicazioni sulla composizione dei materiali, e diversi giocattoli, sprovvisti anche della marcatura CE. Si è così proceduto al sequestro della merce venduta non a norma. I legali rappresentanti delle singole aziende sono stati segnalati all Camera di Commercio per l'avvio del procedimento sanzionatorio.