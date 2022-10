Operazione "movida" sicura: centro storico sorvegliato in ogni angolo

Muoversi per le vie del centro storico di Padova in tutta sicurezza, senza rischiare di imbattersi in situazioni pericolose. Con questi presupposti oggi, 15 ottobre, i carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i pattugliamenti nelle Piazze, ma anche nelle altre zone limitrofe.

Obiettivo

Obiettivo dell'attività è stato principalmente quello di garantire ai visitatori di muoversi in tutta sicurezza e fungere da deterrente verso tutti coloro che vivono le Piazze come luogo per delinquere e mettere in atto comportamenti non in linea con il decoro urbano

Il futuro

In vista delle festività questi controlli serrati, di concerto con tutte le forze di Polizia proseguiranno senza sosta per ridurre al minimo i rischi e dare un segnale forte di presenza dello Stato a residenti, commercianti e visitatori. L'attività odierna è proseguita fino a tarda sera. I principali controlli sono stati riservati ai luoghi della "movida" dove è più alto l'afflusso di giovani e di conseguenza maggiori sono i rischi che possano avvenire situazioni poco piacevoli legate all'ordine pubblico.