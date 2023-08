Piccioni vivi in un sacchetto della spesa, fermato dai vigili

Martedì pomeriggio 1 agosto nella zona della stazione ferroviaria, gli agenti della Squadra di Sicurezza Urbana della Polizia locale, durante il quotidiano pattugliamento della zona della Stazione, hanno notato una persona anziana dirigersi verso la fermata del tram tenendo in mano una borsa di tela con il logo di una nota catena di supermercati. L'attenzione degli agenti si è concentrata sul sacchetto che, nonostante non spirasse un alito di vento e l'uomo camminasse lentamente, si muoveva visibilmente come dotato di vita propria.

L'intervento

Prontamente hanno raggiunto la persona anziana e gli hanno chiesto cosa stesse trasportando. Per tutta risposta l'uomo diceva di avere con sé alcuni piccioni, essendo un appassionato, ma senza specificare altri motivi. I piccioni sono stati quindi rimessi subito in libertà, mentre a carico del loro detentore, un uomo di 73 anni di nazionalità italiana residente in un comune della cintura urbana, è stata contestata la violazione del Regolamento Comunale per la tutela degli animali che il trasgressore ha provveduto immediatamente a pagare.