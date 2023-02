Due giorni no stop di attività: la Polizia locale identifica il "pirata"

Fabrizio Copetti lunedì sera alle 19 è stato investito da un'auto in corsa all'incrocio tra via Plebiscito e via Avanzo. Gli investigatori della Polizia locale di Padova dopo aver passato al setaccio tutte le immagini della videosorveglianza comunale giorno e notte, sono riusciti ad intercettare il mezzo che di fatto avrebbe ferito mortalmente il bancario di 54 anni.

La cronaca

Con l'accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso la Polizia locale sotto la supervisione della Procura oggi, 8 febbraio ha denunciato un uomo di Padova di 59 anni. L'indagato messo di fronte alle proprie responsabilità avrebbe ammesso gli accadimenti. Resta ora da capire il perchè si sia allontanato dal luogo dell'incidente, pregiudicando di fatto la sua posizione con la giustizia. L'identificazione del "pirata" fa cadere le ipotesi che in queste ore si erano fatte larghe, non ultima quella della brutale aggressione. Nel frattempo la Citroen C1 con cui è stato ferito mortalmente il bancario è stata sequestrata.