Anziano travolto sulla Postioma, camionista incastrato da un pezzo di carrozzeria

Sono stati alcuni frammenti di un convogliatore d'aria anteriore destro, rinvenuti giovedì mattina dai carabinieri di Treviso in via Postioma a Villorba, a risultare decisivi nell'identificare senza dubbi il responsabile dell'incidente che ha visto un 76enne travolto ferito in modo grave da un mezzo pesante. L'autista, un 60enne padovano, non si è fermato a prestargli soccorso e la sua posizione è al vaglio della Procura di Treviso. I militari hanno verificato la corrispondenza del componente della carrozzeria lasciato sul posto dopo l'urto con quello, evidentemente mancante, del mezzo pesante adibito al trasporto di ghiaia. Le condizioni dell'anziano, ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sono attualmente stazionarie ma ancora molto gravi. Il suo decorso clinico concorrerà e determinerà il reato di cui l'autotrasportatore sarà chiamato a rispondere. Il camionista è stato rintracciato nel pomeriggio di giovedì, alcune ore dopo l'incidente che è avvenuto alle 7 del mattino. L'incidente sulla strada "Postioma", all'altezza del km 7, è stato segnalato al Suem 118 e ai carabinieri da un camionista di passaggio. L'anziano rimasto ferito è stato rinvenuto nel prato adiacente la carreggiata destra della strada, in direzione di Villorba, privo di sensi.