Rider "pirata" della strada tampona un ciclista e fugge: denunciato

Ha provocato un incidente stradale nel quale un ciclista ha riportato lesioni importanti ad un braccio. Invece di fermarsi e soccorrere il ferito come prevede il Codice della strada, un pakistano di 50 anni si è dato a precipitosa fuga. Per lui, nove giorni dopo, è arrivato il conto salato da pagare con la giustizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Padova, il "pirata", un rider, impegnato nel servizio di delivery con una bicicletta elettrica, il 16 marzo transitando lungo via Paoli attorno

alle 12,30, ha tamponato uno sportivo che strava transitando sulla medesima strada in sella ad una bici da corsa. Nell'impatto l'atleta è caduto rovinosamente contro un paletto dissuasore riportando gravi traumi ad un braccio.

"Pirata" in fuga

Dopo l'urto il rider si è allontanato rapidamente dal luogo dell'incidente rendendosi di fatto irreperibile, nonostante il tentativo di inseguimento delle persone che avevano assistito all'incidente. Dall'analisi delle telecamere della videosorveglianza cittadina, gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi dell'incidente sono riusciti a ricostruire solamente una parte del percorso effettuato dall'investitore prima dell'incidente, individuando il punto di partenza dove il rider ha preso l'ordine di consegna. Ma nemmeno l'applicazione dell'azienda specializzata nelle operazioni di consegna a domicilio è stata in grado di fornire altri elementi per risalire all'identità del "pirata" della strada.

La svolta

Grazie alla tenacia degli agenti appartamenti alla Squadra Infortunistica della Polizia Locale e alla costante ricerca nel territorio eseguita dalla Squadra Motociclisti, durata ben 9 giorni, ieri 25 marzo, è stata finalmente riconosciuta la bicicletta, notata nei fotogrammi delle immagini della videosorveglianza cittadina, su cui viaggiava l'uomo, un cittadino pakistano di 50 anni. Questi, messo di fronte a prove schiaccianti, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Ha confermato agli agenti motociclisti che nel giorno e nell'ora dell’incidente si trovava effettivamente sul luogo del fatto in sella alla bicicletta elettrica, di sua proprietà. Lo straniero è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di fuga ed omissione di soccorso in incidente stradale.