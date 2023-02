Con la "scacciacani" nel cruscotto, nei guai due amici

Con una pistola "scacciacani" in auto, nei guai sono finiti due cittadini romeni rispettivamente di 25 e 22 anni, residenti il primo in provincia di Verona, il secondo a Paternò (Catania). Devono rispondere in concorso per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Sono in corso indagini per capire a cosa servisse quell'arma.

Cosa è successo

Ieri sera, 14 febbraio i carabinieri della Radiomobile di Padova impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, all'altezza di via Tiziano Aspetti all'Arcella, hanno intercettato un'auto Audi A5 con due persone a bordo. I militari dell'Arma hanno imposto l'alt al conducente. Subito dopo aver identificato gli occupanti del mezzo, i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti perquisendo l'abitacolo. Ebbene, è spuntata una pistola "scacciacani" alla quale era stato rimosso il tappo rosso e quaranta munizioni a salve da utilizzarsi per l'arma. Il tutto è stato sequestrato. Di fronte alle domande dei carabinieri su cosa ci facessero a Padova, i due cittadini dell'Est non hanno fornito spiegazioni esaustive.