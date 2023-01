Blitz della Polizia, chiude pizzeria nel salotto buono della città

Chiusa una pizzeria nel salotto buono della città. E' successo ieri 26 gennaio in via San Fermo a Padova. Il controllo congiunto al locale è stato effettuato dalla polizia della divisione Pas, con la Polizia locale, l'ispettorato territoriale del Lavoro, personale dello Spisal, del servizio igiene alimenti e nutrizione. Al momento del sopralluogo avvenuto all'ora di pranzo all'interno sono state identificate otto persone, du cui tre già note alla giustizia, sei stranieri, oltre al gestore italiano, rappresentante della società con sede a Napoli.

I dettagli dell'operazione

La squadra Amministrativa della Questura e la Polizia locale, hanno accertato la presenza di un plateatico esterno non autorizzato, con occupazione di suolo pubblico che ha comportato una sanzione di 250 euro e la mancanza del listino prezzi che comporta ulteriori 516 euro di multa. Il S.I.A.N. (servizio igiene alimenti e nutrizione) ha rilevato una serie di carenze igieniche in cucina, per cui ha prescritto i relativi adeguamenti. Il personale dello Spisal ha rilevato carenze nel documento di valutazione dei rischi ed ha prescritto l’adempimento di adeguamenti in materia. L'ispettorato territoriale del Lavoro, infine, ha accertato la presenza di un lavoratore in nero. Una volta sanate le irregolarità riscontrate nel sopralluogo di ieri, l'attività potrà regolarmente riaprire alla clientela.