Lotta al crimine: 168 arresti in città dall'inizio dell'anno

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine diffuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dalla Polizia di Stato di Padova, proseguono i servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore Marco Odorisio mediante l’impiego di Volanti ed equipaggi della Squadra Mobile, in particolare nella zona di via Tommaseo e nelle aree limitrofe alla stazione. Salgono a 168 le persone arrestate da inizio anno in città, tra cui alcuni in via Tommaseo, a vario titolo

per la commissione di reati in materia di detenzione di stupefacenti, tra cui cocaina, eroina, hashish e marijuana, di reati contro il patrimonio, come furti e rapine, oltre agli 832 indagati in stato di libertà.

Lo scooter appena rubato

Venerdì pomeriggio 12 luglio, una pattuglia della sezione Volanti della Questura, transitando in via Tommaseo ha notato un uomo che trascinava uno scooter e ha deciso di procedere ad un controllo. Il soggetto ha prima finto di avere un malore, per poi fuggire a piedi, scaraventando il mezzo a terra, in direzione di corso del Popolo. Raggiunto in poco tempo da uno degli operatori delle Volanti, è stato prontamente bloccato ma ha provato a liberarsi tentando di colpire con calci e spallate l’agente di polizia. Accompagnato in Questura, è stato identificato per un 33enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio, con recenti precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Effettuati gli accertamenti sullo scooter in suo possesso, lo stesso è risultato di proprietà di un italiano residente in provincia di Padova il quale ha riferito di averlo parcheggiato il giorno prima in zona Stazione. Verificato il punto preciso dove si trovava, visionate le telecamere di videosorveglianza cittadina, gli agenti hanno constatato che il 33enne aveva, poco prima di essere fermato, prelevato il mezzo trascinandolo fino al punto in cui è stato notato dai poliziotti in transito. Per questo motivo, lo stesso è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e sottoposto a rito per direttissima il giorno seguente, al termine del quale è stato munito di ordine del questore a lasciare il territorio nazionale in 7 giorni.

La droga alla ragazza

Nel corso del pomeriggio di sabato 13 luglio, invece, personale della Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 31enne di origini nigeriane domiciliato a Padova, con precedenti per reati contro il patrimonio, in fase di regolarizzazione sul territorio nazionale: lo straniero, infatti, richiedente asilo a cui è stata rigettata, da parte della competente commissione territoriale, l’istanza di protezione internazionale, è in attesa di conoscere l’esito del ricorso proposto. Durante un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in via Tommaseo gli agenti in borghese hanno notato un uomo che veniva avvicinato per strada da una ragazza alla quale, poco dopo, consegnava un involucro in cambio di alcune banconote. Gli operatori della Squadra Mobile sono allora intervenuti fermando entrambe le parti e potendo constatare la cessione di stupefacente, in particolare due dosi di cocaina, in cambio di denaro. Verificato che l’uomo ha un domicilio in città, gli agenti hanno, altresì, proceduto, nell’immediatezza del fatto, ad effettuare una perquisizione locale nella sua abitazione sita in zona Arcella dove hanno rinvenuto, in una stanza da letto a lui in uso esclusivo, all’interno della tasca di una giacca, un involucro contenente oltre 5 grammi di cocaina ed uno di quasi 7 grammi di eroina, oltre a del denaro contante per alcune centinaia di euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Per questi motivi il 31enne è stato arrestato e, nella mattinata del 15 luglio, sottoposto a rito per direttissima al termine del quale è stato condannato a 8 mesi di reclusione ed al pagamento di 1200 euro di multa, mentre il denaro di cui era stato trovato in possesso è stato confiscato.