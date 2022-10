La Polizia dona un pc all'associazione Italiana Fibrosi Cistica

La Polizia sempre vicina alle associazioni che si occupano di persone in difficoltà aggravate da patologie difficili da curare. Ieri, 27 ottobre è stato donato alla Onlus "Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Odv", con sede a Verona presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata, un computer portale ritrovato tempo fa a Padova in zona Stanga, di cui non è stato mai denunciato lo smarrimento e il furto e soprattutto privo di qualsiasi dato per risalire al proprietario.

La consegna

Lo strumento informatico è stato consegnato negli uffici del commissariato Stanga a Lucia Lazzarin, delegata della LIFC Veneto ODV per la provincia di Padova. Un dono molto apprezzato. Il computer, revisionato e consegnato in perfetta efficienza, andrà a sostituirne un altro ormai vecchio e inutilizzabile. La delegata ha ringraziato a lungo la polizia per il gesto.