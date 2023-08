Contribuì all'arresto di Michele Profeta: Giuliano Basso saluta la Polizia

Da oggi 31 agosto, la Squadra Mobile di Padova si sentirà un po' più sola. Questa mattina il sostituto commissario coordinatore Giuliano Basso, investigatore di lungo corso ha salutato i colleghi della Polizia di Stato. Da domani sarà in pensione. L’eccezionalità della carriera e delle inchieste svolte da Basso, da tutti apprezzato e

stimato, è testimoniata dalle numerose ed illustri partecipazioni alla cerimonia odierna. Presenti, infatti, oltre al questore Antonio Sbordone, numerosi capi della Squadra Mobile che si sono succeduti nel tempo, tra cui l’ex dirigente della Squadra Mobile di Venezia Antonio Palmosi, Carmine Damiano, Marco Calì, Mauro Carisdeo, Giorgio Di Munno ed il dirigente generale Alessandro Giuliano, attuale Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Hanno partecipato al saluto anche l’ex procuratore della Repubblica di Padova Antonino Cappelleri, il procuratore reggente Valeria Sanzari ed i sostituti procuratori Sergio Dini, Benedetto Roberti e Marco Brusegan e numerosi dirigenti e colleghi della Questura.

Una carriera da primo della classe

Tra le più importanti operazioni di polizia giudiziaria svolte dal sostituto commissario Basso, si evidenziano le lunghe e laboriose indagini svolte tra il 1987 ed il 1989, dirette dall’allora dirigente della Squadra Mobile patavina Carmine Damiano, che hanno portato all'identificazione ed all'arresto di alcuni malviventi responsabili di rapine in armeria, pelliccerie e detenzione di armi. Sotto la direzione dell’ex dirigente Carmine Damiano Basso, unitamente ad altri colleghi della Squadra Mobile, ha partecipato ad altre importanti indagini conseguendo brillanti risultati. Nel 1988 ha preso parte alle indagini sull'omicidio dell'agente della Polizia di Stato Arnaldo Trevisan, individuandone autore e complici. Nell’aprile del 1991 ha indagato sull’omicidio degli agenti di Polizia Giordano Coffen e Giovanni Borraccino, fatto avvenuto presso il ristorante Padovanelle di Padova e, tra il 1991 ed il 1992, ha partecipato alle indagini su una vasta associazione per delinquere finalizzata a rapine ed omicidi. Nell’agosto del 1992 ha svolto indagini che hanno portato ad individuare ed arrestare l’autore dell'omicidio avvenuto a Padova il 28 agosto 1992 della studentessa Cristiana Cucchio. Nel 1994 ha partecipato alle indagini che hanno portato all’arresto di tre noti esponenti della Mala del Brenta latitanti ed al ritrovamento di numerosissime armi, anche da guerra contenute in due bidoni, tra cui poi risultò essere presente la pistola con cui furono uccisi Giancarlo Ortes e Naza Sabic a Cadoneghe. Nel luglio 1995 ha partecipato alle indagini che hanno portato all’individuazione di un'associazione per delinquere composta da 50 persone dedita alla consumazione di rapine ad istituti di credito, istituti postali, gioiellerie e furgoni portavalori, nonché a traffici di droga ed armi provenienti anche dall'estero. Tra il dicembre del 2000 ed il febbraio del 2001 ha collaborato nelle indagini, condotte dall'attuale capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani con l’ex dirigente della Squadra Mobile di Padova Alessandro Giuliano, che hanno consentito l'arresto, in Grecia, di due esponenti di spicco di un'associazione criminale di stampo mafioso ivi rintracciati. Sotto la direzione dell’allora dirigente Alessandro Giuliano, attuale Direttore Centrale Anticrimine, il sostituto commissario Basso ha conseguito ulteriori importanti risultati investigativi. A febbraio 2001 ha svolto indagini conclusesi con l’arresto di Michele Profeta, responsabile di duplice omicidio a Padova e a novembre 2003 ha partecipato all'arresto, a Jesolo (Venezia), di tre pericolosi latitanti della Mala del Brenta, facenti parte di un'associazione per delinquere specializzata nell’assalto a furgoni portavalori. Ad aprile 2004 ha partecipato alla complessa attività di indagine che ha portato, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'arresto in flagranza di tre persone trovate in possesso di armi da fuoco anche da guerra, resisi responsabili di rapine ai danni di banche ed uffici postali.

Dal 2005, sotto la direzione dell’allora dirigente Marco Calì, si evidenziano altre importanti attività di polizia giudiziaria svolte da Basso in servizio alla Squadra Mobile di Padova. Nel 2005 ha svolto indagini che hanno portato all’individuazione di un gruppo criminale di soggetti nomadi-sinti dediti alla consumazione di rapine a mano armata a supermercati e gioiellerie. Nel 2006 ha partecipato ad una complessa attività d'indagine attraverso la quale è stata sgominata una vasta organizzazione criminale composta da 33 persone dedita a rapine in danno di furgoni portavalori. Nel 2008 ha collaborato alle indagini che hanno portato all'arresto, a Pontasserchio (Pisa), di quattro malviventi resisi responsabili di una rapina in danno di un istituto di credito. Nel 2009 ha partecipato alle indagini che hanno condotto all'arresto di un gruppo di trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti importate dall'Olanda. Nel 2012 ha collaborato ad una complessa operazione di polizia giudiziaria attraverso la quale è stata sgominata un'organizzazione criminale dedita alla commissione di rapine a mano armata.

Sotto la direzione dei dirigenti della Squadra Mobile Giorgio Di Munno e Mauro Carisdeo, il sostituto commissario Basso ha conseguito ulteriori importanti risultati investigativi. Nel 2016 ha partecipato alle indagini che portarono all'arresto, in provincia di Venezia, di un latitante ed esponente di spicco della Mala del Brenta. Nel 2017 ha collaborato ad una complessa attività di polizia giudiziaria conclusasi con l'arresto di cinque individui nomadi-sinti responsabili di rapina ai danni di gioiellerie, ricettazione e porto abusivo di armi da fuoco. Nel 2017 ha partecipato ad un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di 5 soggetti resisi responsabili di tentato omicidio aggravato, consumato con l'uso di armi automatiche da fuoco, all'interno di un campo nomadi-sinti di Vigonza. Nel 2018 ha collaborato ad un'attività di polizia giudiziaria conclusasi con l'arresto di due cittadini tunisini resisi responsabili, nel centro di Padova, di furti seriali aggravati e ricettazione. Nel 2022, ha partecipato alle indagini che hanno portato all'arresto in flagranza di un noto rapinatore, vicino ad esponenti di spicco della Mala del Brenta, trovato in possesso di armi lunghe e corte da fuoco.