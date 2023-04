Ubriachi al volante: in 13 tornano a casa senza la patente di guida

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato un servizio straordinario per stroncare il fenomeno della guida sotto l'influenza dell'alcol. L'attività si è articolata in via Chiesanuova a Padova e ha visto la partecipazione anche della Polizia locale. Decine i mezzi messi in campo dalle forze dell'ordine. Complessivamente sono state identificate 70 persone al volante. Il bilancio parla di 13 patente ritirate per guida in stato d'ebbrezza. Record in negativo di questa speciale classifica spetta ad uno studente di 25 anni di ritorno dal ristorante che all'esito dell'accertamento ha fatto registrare un tasso di 1.95 g/lt quasi quattro volte il limite consentito dal Codice della strada.

Il dettaglio dell'attività

Nella rete dei controlli è finito un impiegato di 53 anni di ritorno dal ristorante che all'etilometro ha totalizzato un tasso di 1,03 g/lt con conseguente ritiro della patente e denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Stessa sorte è toccata ad una impiegata di 31 anni di rientro dal ristorante con un tasso di 1,49 g/lt praticamente tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. Nei guai anche un pizzaiolo di 49 anni di rientro da un locale con una percentuale di alcol di 1,06 g/lt. Cifre importanti anche per un impiegato di 44 anni anche lui di ritorno da una serata con amici da un locale che all'esito dell'accertamento ha toccato l'1,80 g/lt. Come anticipato la maglia nera della nottata di controlli spetta ad uno studente di 25 anni con 1,95. Non è andato troppo per il sottile sul fronte dei drink alcolici neppure un impiegato di 35 anni che di ritorno dal ristorante è stato pizzicato con 1,45 g/lt praticamente il triplo del limite consentito dal Codice della Strada. L'ultimo dei denunciati è uno studente di appena 23 anni che all'esito dell'accertamento ha fatto registrare una positività all'alcol di 1,21 g/lt.

Nessuna denuncia, ma ritiro della patente

E' andata meno peggio ad altri sei automobilisti che, seppur positivi all'alcoltest non hanno superato la soglia dei 0,80 g/lt e si sono visti dunque ritirare la patente, senza l'aggravamento della denuncia penale. Stiamo parlando di un'autista di 27 anni di rientro da un locale con 0,69; un impiegato di 57 anni con 0,55; un fisioterapista di 44 anni di rientro da un locale con 0,78. Un commerciante di 65 anni con 0,64; un altro commerciante di 25 anni con 0,78 e un barista di 46 anni con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,75 g/lt. Questo tipo di attività organizzato dalla Polizia stradale verrà ripetuto sempre più frequentemente in concomitanza con l'arrivo della bella stagione che per forza di cose spinge la collettività ad uscire di più la sera e la notte per andarsi a divertire. Obiettivo unico del progetto è quello di scongiurare gravi incidenti stradali che troppo spesso sono causati dall'abuso di alcol al volante.