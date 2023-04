La Polizia Stradale "veglierà" sulle trasferte dei padovani durante le festività

Sarà un mese di aprile ricco di festività, a cominciare dalla Pasqua, quelle del 25 aprile per chiudere con il primo maggio. In tal senso, in vista dell'approssimarsi delle prossime festività, la Polizia Stradale di Padova unitamente al distaccamento di Piove di Sacco sarà costantemente impegnata a garantire la massima sicurezza durante possibili esodi verso località di villeggiatura.

Strade perlustrate

Verrà monitorata essenzialmente la viabilità sulle grandi direttrici padovane: 1. A4 “Serenissima” (Padova-Venezia e Padova-Milano); 2. A13 Padova-Bologna; 3. SS 516 Padova – Piove di Sacco – Codevigo; 4. SS 309 “Romea” Codevigo - Chioggia; 5. SR 11 Padova – Venezia e Padova – Vicenza; 6. SS 16 “Adriatica” Padova – Monselice – Rovigo; 7. SR 10 “Padana Inferiore” Monselice – Este - Montagnana; 8. SR 307 e SR 308 “Strada del Santo” Padova – Camposampiero – Loreggia -Castelfranco. Inoltre la circolazione avrà un particolare incremento sulla viabilità minore che interessa il comprensorio dei “Colli Euganei” soprattutto per la giornata di Pasquetta in relazione alle buone condizioni meteo.

Inviti alla prudenza

In una nota la Polizia Stradale ha sviluppato una sorta di vademecum per far sì che questi giorni siano di festa, senza alcun impedimento e pericolo. Prima di partire in auto è fondamentale controllare l'efficienza del veicolo; sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool; essere sufficientemente riposati; informarsi sulla situazione del traffico. Durante il viaggio: tenere allacciate le cinture di sicurezza. Utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini". Non distrarsi durante la guida con la radio, il telefonino, la sigaretta. Fare soste frequenti. Moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza; usare prudenza nei sorpassi; non impegnare mai la corsia di emergenza; sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla destra.?

Attività di controllo e di assistenza agli utenti

La Polizia Stradale di Padova ha pianificato un incremento delle pattuglie, anche in moto, nelle giornate maggiormente “a rischio”, ma anche il potenziamento dell’attività di vigilanza delle più importanti strade extraurbane principali avvalendosi della collaborazione del Reparto Volo di Venezia. L’intensificazione dell’attività di controllo lungo gli itinerari di interesse turistico avverrà con particolare riguardo, anche nelle ore notturne, al rispetto delle condizioni psicofisiche con l’utilizzo sistematico di etilometri e precursori, per una efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché per il rispetto dei limiti di velocità, delle regole sul sorpasso e dell’uso corretto delle corsie di emergenza. Saranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale. Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio dove spesso vengono consumati reati in danno dei viaggiatori. Gli enti proprietari e Concessionari di autostrade, potenzieranno i servizi di presidio della circolazione e di assistenza ai viaggiatori per garantire la massima fluidità e sicurezza del traffico e per un rapido intervento di ripristino delle condizioni di viabilità in caso di sinistri o di altre eventuali situazioni di congestione.