In ricordo dei poliziotti uccisi nel parcheggio del ristorante a fucilate

Ieri mattina 5 aprile alle 10,30 si è tenuta una cerimonia di commemorazione in occasione del 33° anniversario della morte dell’assistente Giovanni Borraccino e dell’agente ausiliario Giordano Coffen, in via Chielesotti, a Ponte di Brenta, sul luogo dell’evento luttuoso dove, 3 anni fa, è stato collocato un nuovo cippo

commemorativo.

Il delitto nel parcheggio

Giovanni Borraccino e Giordano Coffen, insigniti di Medaglia d’argento al Valor Civile, sono stati uccisi la sera del 5 aprile 1991, durante un tentativo di rapina in un noto ristorante di Padova all’interno dell’ippodromo” Le Padovanelle”. I due poliziotti, in servizio alla sezione Volanti della Questura, intervenuti nel ristorante a seguito di una segnalazione, furono uccisi prima che riuscissero ad entrare nel locale, da due banditi armati di fucile a pompa che erano rimasti nascosti dietro alle auto nel parcheggio. Gli assassini, una banda mista tra guardie giurate corrotte e pregiudicati comuni, riuscirono a fuggire ma vennero catturati alcune settimane dopo.

Chi sono

L’assistente Borraccino lasciò la moglie e due figli. L’agente ausiliario Coffen lasciò i genitori. Nel 2018 per commemorare le due vittime del dovere è stata intitolata alla loro memoria la struttura sede del Servizio Tecnico Logistico Patrimoniale di Padova. Alla presenza dei familiari delle vittime, del questore della provincia di Padova Marco Odorisio, di una rappresentanza dell’Anps e di funzionari e dirigenti della Questura, vi è stata la deposizione di una corona commemorativa e un momento di preghiera con il cappellano della Polizia di Stato don Ulisse Zaggia il quale, a seguito della commemorazione a Ponte di Brenta, ha celebrato la messa in ricordo dei defunti a Padova nella chiesa dei Servi.