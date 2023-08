I controlli nel padovano a Ferragosto promuovono gli automobilisti

In queste giornate ferragostane l’intera provincia di Padova è stata interessata da un incremento dei servizi mirati a tutelare la sicurezza sulle strade, in particolare lungo le vie di comunicazione principali e soprattutto durante il fine settimana, quanto in tanti sono partiti per raggiungere soprattutto le vicine località di mare. Considerevole è stato il dispositivo adottato quotidianamente con l’impiego di 75 mezzi e 150 uomini che, distribuiti sul territorio, sono stati impiegati nella vigilanza di un ferragosto tranquillo.

Quello emerge da tutti questi controlli è che nonostante il grande traffico e il grande numero di persone e veicoli per le strade della provincia tutto si è svolto senza particolari problemi e che gli automobilisti hanno mantenuto un comportamento coscienzioso. Anche in Prato della Valle dove si è svolto il grande spettacolo di Ferragosto tutto si è svolto senza problemi.

Naturalmente ci sono state delle eccezioni come a Piove di Sacco, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova, per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 50enne, di Padova, il quale durante la notte di ferragosto, in via Romea di Legnaro a bordo del propria autovettura sottoposto alla prova alcolimetrica è stato trovato positivo con un tasso pari a 1,14 gr./l., con conseguente ritiro della patente di guida; A Borgo Veneto, i Carabinieri della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo, per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi, un 20enne del posto, con precedenti specifici, perché sorpreso all’esterno della propria abitazione con pistola da softair. Inoltre da successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto, un fucile da softair, un arco da caccia con quattro frecce. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. A Este denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo, per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 27enne marocchino, residente a Borgo Veneto, il quale durante la notte di ferragosto, controllato in centro città, a bordo del propria autovettura sottoposto alla prova alcolimetrica è stato trovato positivo con un tasso pari a 0,90 gr./l. con conseguente ritiro della patente di guida. Sempre a Este, i Carabinieri della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Venezia un 17enne del posto, per violazione del divieto di frequentazione degli esercizi pubblici disposto dal Questore. Il giovane è stato controllato all’interno di un locale del centro cittadino. Infine la Compagnia di Abano Terme, unitamente alla Stazione carabinieri forestale di Montegrotto Terme, un servizio preventivo presso l’area dei colli “Passo Fiorine e Monte della Madonna”, del comune di Teolo, dove non sono state riscontrate violazioni di sorta.