Ubriaco si schianta contro due auto in sosta, miracolosamente illeso

Ubriaco fradicio al volante della sua auto è andato a sbattere contro due mezzi in sosta regolarmente parcheggiati. E' successo tutto ieri notte, 29 luglio 2022 a Pontelongo. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Bovolenta per gli accertamenti di rito. L'uomo, 33 anni di Pontelongo, è stato sottoposto all'alcoltest che ha fatto registrare una positività di 1,24 g/lt, quasi tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

Padova

L'abuso di alcol responsabile anche di un altro episodio a Padova in via Cardinal Callegari. I militari della Radiomobile hanno intercettato sempre ieri notte, 29 luglio, un'auto Bmw che è sfrecciata a tutta velocità. Non senza fatica i militari sono riusciti a imporre l'alt agli occupanti, un moldavo di 23 anni, P.I. al volante e un amico di 22 seduto nel posto del passeggero. L'automobilista, che ha cercato anche di aggredire i carabinieri, si è rifiutato di effettuare l'alcoltest e anche l'amico ha manifestato un certo nervosismo e ha fatto di tutto per evitare di essere identificato. Il primo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza, il connazionale se l'è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.