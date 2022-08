Ruba una bici e punta un coltello contro la vittima, arrestato

Rapina ieri sera, 31 luglio 2022, al Portello. Arrestato un quarantenne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura, un marocchino trentenne è andato a trascorrere qualche ora al Portello. Ha lasciato la bici incustodita per qualche minuto. Ad un tratto si è reso conto che uno sconosciuto la stava rubando. Ha provato a rincorrerlo ed è riuscito a bloccarlo. A questo punto il malvivente l'ha scaraventato a terra e gli ha puntato un coltello addosso. Immediato l'allarme al 113. Gli agenti grazie alle segnalazioni reperite sono riuscite ad intercettare il sospettato e ad arrestarlo per tentata rapina aggravata. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto imponendo al nordafricano la misura del divieto di dimora a Padova. Accertata la sua irregolarità sul territorio nazionale, oggi 1 agosto, verrà accompagnato al CPR di Gradisca in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura.