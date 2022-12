«Non dare a nessuno i nostri dati personali della PostePay»

I reati in continua ascesa su scala nazionale e nello specifico anche nel padovano sono le truffe online. Su questo aspetto Poste Italiane sta lavorando da tempo per mettere in guardia i propri correntisti. Alla vigilia delle festività natalizie e di Capodanno, le denunce di questo tipo di truffe sono in aumento preoccupante. Necessario dunque avere bene in mente ciò che è lecito fare e ciò che invece rischia di mettere a rischio i nostri risparmi. Sono poche e semplici le regole da osservare per evitare spiacevoli sorprese quando si opera online con il proprio conto. «Nella sezione dedicata alla sicurezza del sito www.poste.it - spiega il responsabile Fraud Management Nord Est di Poste Italiane Raffaele Ciccarelli - sono elencati i consigli da tenere a mente e sono disponibili video che spiegano i tipi principali di truffe online e sulle App, per esempio quando si fa un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social. Nei giorni scorsi Poste Italiane ha organizzato incontri formativi con i direttori degli Uffici Postali, in Veneto e in tutta Italia, per sensibilizzarli ed aggiornarli sul tema della sicurezza on line».

Regole da sapere

Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. non chiedono mai i dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, ad esempio codice OTP-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità: «La nostra prima raccomandazione – spiega Ciccarelli - è di non dare a nessuno questi dati riservati: se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di Poste Italiane o PostePay, chiede tali informazioni, si può esser certi che si tratta di un tentativo di frode. Ripeto, quindi: non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center che chiedono informazioni personali come l’utenza, la password, i codici di sicurezza, i dati delle carte di pagamento». Controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: verificare che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro. «Ad esempio - spiega ancora Ciccarelli - è fondamentale controllare come è scritto l'indirizzo e-mail da cui è arrivata. In ogni caso, inoltre, non bisogna mai scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale e nemmeno cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette. Se per errore dovesse accadere, non bisogna autenticarsi sul sito falso, anzi, chiudere subito il web browser. Consigliamo inoltre di segnalare sempre a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Fatto questo, ricordiamoci di cestinarle e cancellarle anche dal cestino».

Le truffe

A volte accade che il cliente di Poste Italiane, con l’intenzione di effettuare un’operazione di accredito sulla propria Postepay tramite ATM, venga raggirato dal frodatore e indotto da quest’ultimo ad effettuare un’operazione di ricarica verso una carta di pagamento intestata ad una terza persona, appunto chi sta commettendo il raggiro. E' fondamentale verificare sempre con attenzione la tipologia di operazione che si sta effettuando, ricordando che la ricarica è un’operazione di trasferimento di denaro, in tempo reale, verso una propria carta Postepay o verso una carta Postepay intestata ad un’altra persona che prevede un addebito sulla nostra carta di pagamento.