Il passaporto? Ora lo rilascia anche il posto di polizia dell'ospedale

Rilascio passaporti, si allarga il ventaglio di opportunità per i padovani. Come precedentemente comunicato dalla Questura, le dinamiche legate ai tempi di rilascio dei passaporti, caratterizzate dall’esponenziale incremento delle istanze dell’ultimo anno, hanno imposto la necessità di un riadattamento rispetto alle nuove esigenze. Oltre alla già avviata collaborazione con Confindustria VenetoEst, è stato attivato a partire da ieri, 5 aprile, come ulteriore iniziativa intrapresa per far fronte alle numerose richieste di rilascio dei passaporti, uno sportello presso il Posto di Polizia dell’Ospedale, dedicato al personale sanitario che presta servizio all’Azienda Sanitaria e l’Istituto Oncologico Veneto, con l’obiettivo di garantire una pronta risposta ad una categoria professionale che, per motivi di lavoro e doveri istituzionali, è soggetta a spostamenti frequenti all’estero.