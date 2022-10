Degrado in città, il Prefetto Grassi convoca tutti: «Insieme per ripristinare la sicurezza urbana»

Oggi 19 ottobre il prefetto Raffaele Grassi ha presieduto il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Hanno presenziato il sindaco di Padova e presidente della Provincia, Sergio Giordani, l'assessore alla Sicurezza, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza e il comandante della Polizia locale. Sono stati affrontati, in particolare, i profili di ordine e sicurezza pubblica relativi alle zone più sensibili del tessuto cittadino di Padova. Al riguardo, sono stati esaminati i risultati complessivamente conseguiti nelle attività di controllo del territorio, aventi ad oggetto le predette aree, effettuate dalle Forze dell?Ordine e dalla Polizia locale nei primi nove mesi dell?anno.

I numeri

I dati più significativi parlano di 36.443 persone sottoposte a controlli, che hanno portato a 179 arresti e 1.128 denunciati. Sono stati sequestrati 39 chili di droga che hanno portato a 130 espulsioni di cittadini stranieri che sono stati accompagnati ai centri di permanenza per il rimpatrio.

Il prefetto

Il prefetto Raffaele Grassi ha espresso vivo apprezzamento per gli importanti risultati conseguiti dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale, in aree caratterizzate da particolare sensibilità che si caratterizzano per la presenza di criticità sotto il profilo della sicurezza urbana. Ha inoltre disposto un ulteriore incremento dei servizi di pattugliamento del territorio. «Ringrazio le Forze dell?Ordine e la Polizia locale per l?impegno profuso e gli ottimi risultati conseguiti nell?attività di controllo del territorio effettuata in aree particolarmente sensibili della città di Alcune di tali zone si caratterizzano per situazioni di degrado, che vanno a minare la sicurezza urbana, con ricadute particolarmente negative sui residenti - commenta il prefetto, Raffaele Grassi - .In questi casi si rendono necessarie attività di riqualificazione del tessuto urbano e di ripristino del decoro, che il Comune di Padova sta già effettuando e che implementerà ulteriormente, anche attraverso le numerose associazioni presenti in città. L?impegno coordinato delle Forze di Polizia e della Polizia locale, nella prevenzione e nel contrasto delle attività criminali, può in tale contesto svolgere un importante ed attivo supporto alle predette attività del Comune, creando le precondizioni di legalità necessarie alla loro efficacia. La sinergia tra Stato ed Enti locali, attraverso le attività di rispettiva competenza, può fattivamente contribuire a rafforzare il bene primario della sicurezza, nell?interesse generale della comunità».

Giordani

«Mi unisco al ringraziamento sincero rivolto dal Prefetto a tutti gli operatori delle Forze dell?Ordine e della Polizia locale. Il loro lavoro costante finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi è uno dei pilastri sui quali poggia la sicurezza e la serenità della nostra città - aggiunge Giordani - .La qualità della vita generale della nostra comunità è come una catena fatta di molti anelli congiunti che non sono separabili. Quando necessario, uno di questi anelli è certamente l?attività attiva di contrasto sul campo, ma poi ci sono anche le attività sociali, la cura con cui gestiamo i nostri spazi urbani, la ricchezza dell?offerta culturale in centro come nei quartieri, i servizi rivolti alle povertà e ai concittadini più fragili oltre ai progetti strutturali di riqualificazione urbana. Noi come Comune, in piena collaborazione con le Istituzioni, le associazioni e le realtà del terzo settore, perseguiamo ciascuno di questi obiettivi e lo faremo sempre di più e con grande impegno. Come dimostrato in molti contesti anche negli anni passati è solo un lavoro corale e di lunga lena che porta a risultati concreti e stabili. Siamo al lavoro con tutti i nostri strumenti per continuare a migliorare nell?interesse dei padovani».