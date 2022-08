Allarme sicurezza: vertice in Prefettura. Saranno potenziati i controlli

Nel pomeriggio odierno, 19 agosto 2022, i si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il vicario del Prefetto, il vicario del Questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il rappresentante del Comando provinciale della guardia di finanza. Alla riunione ha preso parte anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, accompagnato da un rappresentante del Comando della Polizia locale.

La riunione è stata convocata per fare il punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Padova, anche in considerazione della rapina perpetrata nell’abitazione di una coppia di cittadini padovani nella serata di ieri. Nel corso della riunione si è preso atto dello sforzo delle forze dell’ordine nell’attività di controllo del territorio in un periodo particolarmente critico per l’assenza di molti cittadini, fuori città per le ferie.

Alla luce degli ultimi eventi delittuosi che si sono verificati nella città euganea, si è ritenuto di dover appuntire i servizi attualmente in atto, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi. Le forze dell’ordine intensificheranno pertanto le attività di monitoraggio e controllo già in corso, focalizzando l’attenzione sugli obiettivi isolati e quindi particolarmente sensibili ed esposti a rischio.