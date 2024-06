Medaglia di bronzo ed encomi ai carabinieri meritevoli

Ieri 5 giugno il centro storico di Padova ha accolto le celebrazioni per i 210 anni di storia dell'arma dei carabinieri. L'evento è stato molto partecipato con centinaia di residenti che hanno seguito con passione l'intera manifestazione. Nel corso della cerimonia sono state consegnate le seguenti ricompense ai militari particolarmente

distintisi nelle attività di servizio

I carabinieri premiati

- Medaglia di bronzo al Merito Civile al luogotenente Graziano Prini effettivo all’ufficio O.A.I.O. del comando legione carabinieri Emilia Romagna, il quale libero dal servizio, interveniva in un edificio in fiamme, facendo evacuare i condomini e riuscendo a mettere in salvo, insieme ad altro militare, un anziano disabile dalla sua abitazione al terzo piano. Spilamberto (Modena), 14 gennaio 2000.

- Medaglia di bronzo al Merito Civile al brigadiere Fabio Chiari, effettivo al comando stazione carabinieri di Fontanellato che, libero dal servizio, traeva in salvo un giovane che stava per annegare a causa delle forti correnti e, portatolo a riva, si rituffava in acqua per soccorrere altro bagnante ed il suo soccorritore in forte difficoltà. Aglientu (Sassari), 9 luglio 2015.

- Medaglia di bronzo al Merito Civile al brigadiere capo Giuseppe Sacco, effettivo al Nucleo Radiomobile di Verona che, senza alcuna esitazione, metteva in salvo il conducente di un’autovettura precipitata in una scarpata profonda 5 metri che a causa dell’impatto si era incendiata. Verona, 16 luglio 2008.

- Encomio solenne di comando generale all’appuntato scelto Matteo Montemarano e al carabiniere scelto Francesco De Astis, effettivi alla stazione carabinieri di Asolo (Treviso), nonostante l’oscurità e le avverse condizioni meteo, non esitavano a soccorrere un automobilista che a seguito di sinistro stradale era precipitato in un torrente in piena e, aggrappato a un albero, stava per essere trascinato via dalla corrente. Asolo (Treviso), 9 giugno 2023.

- Encomio semplice collettivo di comando interregionale al comando provinciale carabinieri di Ravenna, per l’esemplare altruismo, la qualificata professionalità e il radicato senso civico dimostrati, prodigandosi incessantemente nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, in occasione di catastrofico evento alluvionale che interessava una vasta area del territorio provinciale. Provincia di Ravenna, 16-30 maggio 2023.

- Encomio semplice di comando interregionale all’appuntato scelto qualifica speciale Claudio Margarita, effettivo al comando stazione di Tarcento (Udine), che, libero dal servizio e disarmato, affrontava tre persone sorprese a perpetrare un furto in abitazione, arrestando un malvivente e recuperando l’intera refurtiva. Tarcento (Udine), 26 gennaio 2024.

- Encomio semplice di comando regione al tenente colonnello Elisabetta Tropea, comandante del comando carabinieri forestali Biodiversità di Belluno che, già comandante del Nucleo Cites di Venezia, conduceva una importante operazione di contrasto al traffico illegale di animali da compagnia, smantellando un illecito commercio internazionale di cuccioli di razza simil bouledogue francese proveniente dalla Romania e radicatosi nella regione del Veneto ma con diramazioni in tutta Italia. Verona e altre località, luglio 2020-giugno 2023.

- Encomio semplice di comando legione al capitano Federico Seracini maresciallo capo Federico Ragusa brigadiere Simone Schiattino appuntato scelto Stefano Russo carabinieri scelto Gilberto Maria Di Paolo, effettivi alla Compagnia Carabinieri di Egna (Bolzano), conducevano una attività di indagine, svoltasi anche fuori dal territorio regionale, che si concludeva con l’arresto di due cittadini italiani e il deferimento di un ulteriore correo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio,

il sequestro di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina, e di 24mila euro in contanti. Caldaro (Bolzano), Moena (Trento) e Monza (Monza Brianza), 24 agosto 2023.