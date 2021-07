Padova Pride, in 5.000 sfilano per le strade della città. Zan: «Bellissimo vedere così tanti giovani»

Tutti riuniti sotto un unico arcobaleno: circa 5.000 persone hanno sfilato nel pomeriggio di sabato 10 luglio per le vie della città durante il "Padova Pride".

Alessandro Zan

In prima fila anche Alessandro Zan, a dir poco entusiasta per il successo dell'evento: «Sono davvero emozionato per la risposta di Padova, e fa ben sperare vedere così tanti giovani. Le nuove generazioni dicono chiaramente alla politica che vogliono vivere in un Paese migliore, più inclusivo e dove le persone non vengano più discriminate ma rispettate. Il Ddl Zan? Negli altri paesi questa legge è in vigore da molti anni: questa non è una legge che deve dividere la politica, ma combattere tutte le violenze. Nessuna legge potrà mai limitare la libertà di espressione».