Sequestrati 10milioni di prodotti infiammabili e 620 portachiavi contraffatti

Ancora un maxi sequestro messo a segno dalla Guardia di Finanza di Padova all'interno del China Ingross di corso Stati Uniti nella zona industriale di Padova. Durante un servizio mirato a contrastare l'abusivismo commerciale, il 3 agosto i militari agli ordini del maggiore Nicola Gazzilli hanno sequestrato 10 milioni di prodotti infiammabili custoditi in violazione delle norme di sicurezza e oltre 620 portachiavi contraffatti, recanti il marchio “Squid Game”. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, trae origine da una capillare attività di monitoraggio del territorio, che ha consentito di individuare tali prodotti presso una società che ha la sua base logistica dentro il China Ingross.

Il sequestro e i capi d'accusa

Durante il controllo sono stati rinvenuti numerosi prodotti infiammabili quali accendini, bombolette per ricarica, oli lubrificanti, spray per lucidatura e diluenti chimici, che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell’importazione, sono risultati stoccati mescolati con altro materiale altamente infiammabile, in violazione delle prescrizioni e cautele imposte dalla normativa di settore. Difatti, come constatato anche mediante ispezione effettuata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Padova, il materiale infiammabile è stato trovato accatastato in maniera non sicura, non osservando, tra l’altro, le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Portachiavi "tarocchi"

Durante gli accertamenti i militari hanno individuato, inoltre, oltre 620 portachiavi contraffatti, recanti il marchio registrato “Squid Game”. Al termine dell’attività la merce menzionata è stata sottoposta a sequestro e il rappresentante legale della società interessata, una donna cinese di 62 anni domiciliata a Padova, è stata segnalata all'autorità giudiziaria per i reati di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, omessa denuncia di materiale esplodente e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’operazione di servizio s’inserisce nel più ampio novero dei compiti istituzionali assolti dalla Guardia di Finanza a tutela del mercato dei beni e servizi, orientati al contrasto dei fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza dei consumatori, favorendo la distorsione della concorrenza.