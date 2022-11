Ruba profumi in negozio, ma viene scoperta dalla vigilanza

Pensava fosse un gioco da ragazzi arraffare profumi delle più note marche e poi dileguarsi senza passare dalla cassa. Nei guai è finita ieri, 2 novembre, una donna di 31 anni di Martellago in provincia di Venezia.

I fatti

L'indagata è entrata in una nota profumeria di Galleria Europa nel centro di Padova e ha cominciato a muoversi in maniera sospetta tra le vetrine. Qualcuno della vigilanza si è subito accorto che la trentunenne stava occultando nella sua borsa alcuni prodotti e quando quest'ultima si è avvicinata alle casse per dileguarsi l'ha bloccata e contestualmente ha chiamato il 112. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Padova. I militari dell'Arma, dopo averla identificata, le hanno perquisito la borsa ed è spuntata la refurtiva. Tutti i prodotti sono stati restituiti ai responsabili del negozio, mentre la donna è stata accompagnata in caserma dove al termine delle formalità di rito è stata denunciata per furto aggravato.