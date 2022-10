Sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale: arrestato un "boss"

Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. E' finita martedì, 11 ottobre, la latitanza di Mitica Salceanu, 49 anni romeno. A seguito delle sue ricerche, estese dalla Questura anche in ambito internazionale in forza di un mandato d'arresto europeo, è stato intercettato a Bucarest da personale del servizio Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale e trasferito in Italia ieri. Giunto a Ciampino è stato arrestato in collaborazione con l’ufficio Polizia di Frontiera, Nei suoi confronti era stato da ultimo emesso dalla Procura della Repubblica di Padova un ordine di carcerazione a 6 anni.

I fatti

Nel 2005, un uomo di Cittadella di 27 anni si è presentato alla Squadra Mobile di Padova riferendo di una ragazza romena di 20 anni che aveva conosciuto in strada, vittima di tratta e soprattutto intenzionata a sfuggire dai suoi aguzzini ed sporgere denuncia. Dalle dichiarazioni raccolte dall'allora ventisettenne gli agenti si sono recati in via Tiepolo a Padova riuscendo a rintracciare la ragazza che si trovava in compagnia di altre connazionali che di fatto non avevano trovato il coraggio di denunciare la situazione che stavano vivendo.

Le ammissioni della ventenne

Portata in un luogo protetto, la giovane vittima ha fornito una dettagliata denuncia che ha portato ad individuare fra i responsabili del giro di prostituzione appunto Mitica Salceanu, conosciuto nell’ambiente col soprannome di Titti. A seguito delle attività di indagine e dei riscontri acquisiti dalla stessa Squadra Mobile, che già nel 2003 aveva sottoposto a fermo l’uomo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, Salceanu è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Padova nel settembre 2005, per essere però poi scarcerato già il marzo successivo per decorrenza dei termini. Nel 2009, rientrato in Romania si è recato a casa della madre della ragazza che l'aveva denunciato con lo scopo di raccogliere informazioni per fargliela pagare. Salceanu si trova ora in carcere a Rieti dove dovrà scontare la pena di sei anni.