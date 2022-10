La Provincia dona otto computer al comune di Conselve

Otto computer usati, ma perfettamente funzionanti, sono stati donati dalla Provincia di Padova al comune di Conselve. Alla consegna avvenuta ieri, 14 ottobre, hanno presenziato il consigliere provinciale delegato ai Sistemi Informativi e Innovazione Monica Cesaro e l’assessore all’Istruzione di Conselve, Stefania Mastellaro.

Utilizzo e finalità del progetto

I computer sono stati collocati all’interno della biblioteca comunale e potranno essere utilizzati per corsi di aggiornamento e attività volte a favorire l’accesso e l’utilizzo degli strumenti informatici, in particolare per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione. «Abbiamo accolto la richiesta del comune di Conselve – ha detto Monica Cesaro – e abbiamo ricondizionato i computer che erano stati dismessi. Non è la prima volta che la Provincia effettua queste donazioni e appena sarà possibile continueremo con questo progetto. L’obiettivo è favorire l’accesso alle tecnologie digitali da parte di fasce della popolazione poco avvezze all’uso degli strumenti informatici e implementare luoghi dedicati alla consultazione. Tra i compiti della Provincia di Padova - ha proseguito Cesaro - vi è quello di fornire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti di piccole e medie dimensioni, creando rapporti tra amministrazioni locali, in modo da operare in sintonia con i fabbisogni locali, seguendo criteri di omogeneità funzionale e implementando un programma comune di sviluppo sostenibile».