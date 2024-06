Tradita da un'onda, psichiatra di 28 anni muore dopo una breve agonia

Tragedia in Portogallo. Una ragazza di 28 anni, Margherita Salvucci, psichiatra, originaria di Colmurano in provincia di Macerata, ma con un percorso professionale a Padova, è morta a seguito di un infortunio patito in Portogallo dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il 27 giugno, la donna, è andata a fare una gita a Madeira per ammirare le bellezze paesaggistiche della zona. Nello specifico le piscine naturali tra gli scogli. Appassionata di fotografia, voleva con la mamma immortalare qualche momento indelebile della vacanza. Ad un tratto però il livello del mare ha cominciato a salire. Per ripararsi la psichiatra è salita su uno scoglio più alto, ma ad un tratto un'onda l'ha travolta. E' stata catapultata in acqua dalla forza dell'onda. Le sue grida d'aiuto sono state udite da un turista che non ha esitato a tuffarsi per riportarla a riva. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori la professionista è giunta in ospedale in prognosi riservata a causa dei traumi patiti in quei drammatici momenti. Ad aggravare il suo stato di salute anche l'acqua che ha riempito i suoi polmoni. Nonostante i tentativi disperati di salvarla, oggi 28 giugno poco prima di mezzogiorno i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della psichiatra.

Chi era

La ragazza è la figlia dell'ex sindaco di Colmurano, Ornella Formica. aveva studiato Medicina e, dopo la laurea, si era trasferita a Padova per conseguire la specialistica in Psichiatria. Nella stessa città del Santo aveva iniziato a lavorare. A Padova si era subito integrata, creandosi una importante cerchia di amici e conoscenti. Subito dopo la tragedia la notizia si è subito diffusa tra i colleghi di università e tra coloro che l'avevano conosciuta apprezzandone la simpatia, l'eleganza e un sorriso contagioso. Ora non si attende altro che il nullaosta per riportare la salma a casa. E' probabile che per il giorno del funerale anche una delegazione di amici e colleghi padovani raggiungano la provincia di Macerata per tributarle l'ultimo estremo saluto.