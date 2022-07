L'ultimo saluto alla psicologa rimasta vittima di un incidente stradale

Si celebrano venerdì 15 luglio 2022 alle 9,30 i funerali della psicologa Monica Zini, cinquantaduenne, morta la settimana scorsa in un incidente stradale. L'appuntamento per l'ultimo saluto è fissato al duomo Ognissanti di Arzignano in provincia di Vicenza dove la professionista era nata. La psicologa viveva ormai a Padova da 34 anni ed era amata e stimata da tutti sia nella sua professione che nella vita privata. Giovedì 14 luglio, dalle 14, la salma della cinquantaduenne sarà alle camere ardenti dell'obitorio di Padova di via Cornaro 7, mentre a seguire si celebrerà un momento di raccoglimento e preghiera tra le persone che hanno maggiormente conosciuto e apprezzato Monica. L'incidente che è costato la vita alla psicologa è avvenuto sul cavalcavia Dalmazia. La donna, che viveva all'Arcella, in sella al suo scooter si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva in senso opposto e per lei non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.