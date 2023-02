In viaggio verso la Moldavia con il pullman trasformato in magazzino

Doveva essere un autobus accogliente per affrontare un viaggio massacrante, ma di fatto è risultato un magazzino dove riporre ogni genere di attrezzo da lavoro. Con tutti i rischi del caso per i passeggeri se si fossero verificati incidenti stradali. Gli agenti della Polizia Stradale di Padova, durante un posto di controllo al casello di Grisignano (Vicenza) hanno fermato ieri, 20 febbraio un autobus per identificare il conducente ed approfondire gli accertamenti anche ai passeggeri e il carico che veniva trasportato. E' emerso che il bus era partito da Torino ed era in transito per raggiungere Chi?in?u in Moldavia con 10 passeggeri a bordo.

Sorprese a non finire

Una volta aperti i vani dell'autobus per effettuare il controllo, gli agenti si sono accorti della presenza di vari oggetti, da motocoltivatori ad impalcature, riposti persino tra i sedili dei passeggeri. Non esibendo l'autista i documenti comunemente richiesti per il trasporto di merce, gli operatori hanno provveduto a contestare la mancanza del titolo autorizzativo, elevando un verbale da oltre 4.000 euro e ponendo il veicolo in stato di fermo amministrativo. All'autista non è restato altro che contattare l'azienda e far inviare un mezzo sostitutivo per far proseguire il viaggio ai dieci passeggeri.