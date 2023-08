Ritrovo di spacciatori e pregiudicati: bar chiuso per 30 giorni

Mano pesante del questore che ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di un bar di via Tommaseo a Padova. Il provvedimento è stato notificato oggi 25 agosto dagli agenti della polizia amministrativa al titolare del locale, un cinese di 39 anni. L’ordinanza è stata emessa a seguito dell’attività d’indagine portata avanti nei giorni scorsi dagli investigatori della Squadra Mobile e sulla base dei controlli effettuati negli ultimi mesi da personale degli agenti della Squadra Volante, dai quali emerge che nel bar sono sempre presenti avventori, in gran parte aventi a carico pregiudizi penali o di polizia, e che alcuni di questi sono clienti abituali.

Gli episodi chiave

In particolare, nel pomeriggio del 23 agosto, durante uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini in borghese della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino tunisino che, uscito dal bar di via Tommaseo, ha raggiunto poco distante un soggetto al quale ha ceduto della cocaina in cambio di denaro, per poi tornare al bar e dividere i proventi dello spaccio con altri connazionali. Il giorno precedente, sempre personale dell’ufficio investigativo della Questura ha arrestato un altro cittadino tunisino che ha ceduto della cocaina ed è poi tornato al bar per dividere l’incasso con i connazionali rimasti ad attenderlo nel locale. Lo scorso 14 aprile, inoltre, gli agenti hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino che aveva nascosto una considerevole quantità di hashish nella grondaia posta di fronte al bar e, dall’interno del locale ne gestiva lo spaccio, uscendo all’arrivo degli acquirenti e rientrando una volta effettuata la consegna. Traffico illecito questo, spalleggiato da un altro connazionale che lo attendeva nell’esercizio e che, all’atto del controllo, è risultato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.

La decisione

Ravvisata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore ne ha disposto la chiusura per trenta giorni in considerazione del fatto che, il provvedimento adottato, cui, peraltro, lo stesso esercizio era stato già sottoposto lo scorso gennaio per 15 giorni, ha come finalità, quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, interrompendo la complessiva situazione di illegalità e, nel

contempo, di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in quel luogo è e sarà oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine.